У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією

Бесєдін та Шепелєв дискваліфіковані

Київське Динамо не зможе розраховувати на кількох гравців основного складу в поєдинку 11-го туру УПЛ проти Олександрії, який відбудеться 20 жовтня о 17:00.

Через дискваліфікацію пропустять матч Артем Бесєдін та Володимир Шепелєв. Нападник буде пропускати поєдинок через чотири жовтих карток у сезоні, а хавбек був вилучений в грі 10-го туру проти Колоса з Ковалівки.

Не зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка також розраховувати на травмованого голкіпера Дениса Бойка і захисника Микиту Бурду, який нещодавно переніс операцію на правому коліні в Барселоні.