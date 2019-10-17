Мій профіль
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Сьогодні 15:46 763 3
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Сьогодні 15:19 2475 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Сьогодні 13:56 436
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Сьогодні 10:03 4345
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 8451 3
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 4782
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 14027 4
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 4423
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1286
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44812
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:52 Футбол Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів 325
17:44 Блог Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк 500
17:34 Футбол У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією 567 1
17:14 Теніс Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну 204
16:53 Хокей Чемпіон Румунії прибув до України 748
16:33 Футбол Самбрано заявив, що взимку хоче піти з Динамо 525
16:12 Футбол Красніков: Трансферна ціна гравців збірної України суттєво зросла 519
15:51 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька 782 3
15:46 Теніс Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві 763 3
15:26 Футбол Каштру: Збірна України здобула чудову перемогу 1093
15:19 Футбол Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі 2475 1
15:10 Футбол Левченко про бійку Суркіса та Павелка: Україна країна відмінних боксерів 1627
14:52 Бокс Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер 237
14:38 Футбол Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші 514
14:23 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 4470 1
14:23 Теніс Долгополов повернеться на корт у січні 413
14:15 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 408743
14:05 Футбол Павлов вказав на заслугу Шевченка у становленні збірної України 1636
14:00 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 579586
13:56 Пряма трансляція Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE 436
13:50 Бокс Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном світу 311
13:25 ММА На поклін до царя: Нурмагомедов терміново покинув прес-конференцію через виклик у Кремль 398
13:14 Футбол Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна 360
12:48 Футбол Аллегрі спростував перехід у Манчестер Юнайтед 1323
12:37 Бокс Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів 781

У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією

Сьогодні 17:34 567 1
Бесєдін та Шепелєв дискваліфіковані
У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією
#Динамо, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Київське Динамо не зможе розраховувати на кількох гравців основного складу в поєдинку 11-го туру УПЛ проти Олександрії, який відбудеться 20 жовтня о 17:00.

Через дискваліфікацію пропустять матч Артем Бесєдін та Володимир Шепелєв. Нападник буде пропускати поєдинок через чотири жовтих карток у сезоні, а хавбек був вилучений в грі 10-го туру проти Колоса з Ковалівки.

Не зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка також розраховувати на травмованого голкіпера Дениса Бойка і захисника Микиту Бурду, який нещодавно переніс операцію на правому коліні в Барселоні.

Коментарі ()