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Бурбас: Бойку видалили грижу, відновлення Бурди затягнеться

Сьогодні 16:14 1078 0
Журналіст про травмованих гравців киян
Бурбас: Бойку видалили грижу, відновлення Бурди затягнеться
#Бурда, #Бойко

Джерело - Чемпіон.

Воротарю Динамо Денису Бойку провели операцію з видалення спинний грижі.

Про це журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас написав у Twitter. 

"У воротах Динамо в найближчих матчах не варто чекати Бойка. Денис скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка турбувала його останнім часом. 

А ось його партнеру по Динамо Микиті Бурді оперували разом з передніми зв'язками коліна ще і бічні. На жаль, це затягує процес реабілітації", - написав Бурбас. 

Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.

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