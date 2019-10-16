Бурбас: Бойку видалили грижу, відновлення Бурди затягнеться

Джерело - Чемпіон.
Воротарю Динамо Денису Бойку провели операцію з видалення спинний грижі.
Про це журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас написав у Twitter.
"У воротах Динамо в найближчих матчах не варто чекати Бойка. Денис скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка турбувала його останнім часом.
А ось його партнеру по Динамо Микиті Бурді оперували разом з передніми зв'язками коліна ще і бічні. На жаль, це затягує процес реабілітації", - написав Бурбас.
У воротах Динамо в найближчих матчах не слід чекати Бойка. Ден скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка дошкуляла останнім часом. А от його партнеру Бурді разом з передніми оперували ще й бокові зв’язки коліна. І це, на жаль, відтягує процес реабілітації.— Igor Burbas (@iburbas) October 16, 2019
Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.