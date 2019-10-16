Бурбас: Бойку видалили грижу, відновлення Бурди затягнеться

Воротарю Динамо Денису Бойку провели операцію з видалення спинний грижі.

Про це журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас написав у Twitter.

"У воротах Динамо в найближчих матчах не варто чекати Бойка. Денис скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка турбувала його останнім часом.

А ось його партнеру по Динамо Микиті Бурді оперували разом з передніми зв'язками коліна ще і бічні. На жаль, це затягує процес реабілітації", - написав Бурбас.