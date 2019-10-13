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Соболь: Проти Португалії будемо грати на перемогу

Сьогодні 10:56 339 0
Едуард Соболь прокоментував матч проти Португалії
Соболь: Проти Португалії будемо грати на перемогу
#Україна, #Соболь, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Збірна України буде грати на перемогу у матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії.

Про це розповів захисник Едуард Соболь.

"Проти Португалії будемо грати на перемогу, іншого завдання у нас немає. Постараємось і в матчі з таким грізним суперником не відходити від своєї гри. У нашої збірної зараз такий менталітет, що ми на кожен матч виходимо з метою взяти три очки, незалежно від рангу опонента.

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Яка в нас реалізація, 50%? У нас було багато передумов для взяття воріт литовців. Потрібно над цим працювати, оскільки з такими суперниками, як Португалія, може знадобитися і стовідсоткова реалізація", - відзначив Соболь.

Нагадаємо, 11 жовтня підопічні Шевченка впевнено розібралися з Литвою, а португальці завдали розгромної поразки збірній Люксембургу.

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