Джерело - Чемпіон.
Екс-тренер Роми та Лестера Клаудіо Раньєрі очолив італійську Сампдорією.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
67-річний тренер буде отримувати один мільйон євро за сезон. Якщо Сампдорія уникне вильоту, то Раньєрі отримає бонус.
📄 #Ranieri è il nuovo allenatore della #Sampdoria ➡️ https://t.co/oKWrQFaOmF pic.twitter.com/2CrfMeDY3T— U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 12, 2019
Також, якщо Сампдорія не вилетить, то в наступному сезоні майже вдвічі зросте зарплата Раньєрі.
Раніше, Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію.
Нагадаємо, Мілан оголосив про звільнення Джампаоло.