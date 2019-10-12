Досвідчений фахівець повернувся в Серію А

Джерело - Чемпіон.

Екс-тренер Роми та Лестера Клаудіо Раньєрі очолив італійську Сампдорією.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

67-річний тренер буде отримувати один мільйон євро за сезон. Якщо Сампдорія уникне вильоту, то Раньєрі отримає бонус.

Також, якщо Сампдорія не вилетить, то в наступному сезоні майже вдвічі зросте зарплата Раньєрі.

Раніше, Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію.

Нагадаємо, Мілан оголосив про звільнення Джампаоло.