Мілан оголосив про звільнення Джампаоло

Джерело - Чемпіон.
Мілан офіційно оголосив про звільнення головного тренера Марко Джампаоло.
Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.
Клуб подякував 52-річному фахівцю за виконану роботу та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.
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Відзначимо, що Джампаоло влітку перейшов у Мілан із Сампдорії. Після 7-ми турів Серії А Мілан із 9 очками перебуває на 13-й сходинці у турнірній таблиці.
Official Statement: Marco Giampaolo ⬇https://t.co/PpcvyanX5f— AC Milan (@acmilan) 8 жовтня 2019 р.
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