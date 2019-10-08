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Мілан оголосив про звільнення Джампаоло

Сьогодні 21:08 222 0
Марко Джампаоло завершив свою кар’єру у Мілані
Мілан оголосив про звільнення Джампаоло
#Мілан, #Джампаоло, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

Мілан офіційно оголосив про звільнення головного тренера Марко Джампаоло.

Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.

Клуб подякував 52-річному фахівцю за виконану роботу та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

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Відзначимо, що Джампаоло влітку перейшов у Мілан із Сампдорії. Після 7-ми турів Серії А Мілан із 9 очками перебуває на 13-й сходинці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.

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