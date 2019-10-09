Екс-тренер Мілана не стане новим тренером Сампдорії

Екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо не захотів очолювати Сампдорію.

Про це повідомив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

Керівництво Сампдорії не захотіло чекати надто довго відповіді від італійського спеціаліста, який у підсумку відмовився очолювати клуб.

Керівництво Сампдорії продовжує пошуки відповідного кандидата на посаду тренера. Серед кандидатів - колишній тренер збірної Албанії Джанні Де Б'язі, екс-тренер Емполі Беппе Якін і Клаудіо Раньєрі.

Нагадаємо, Мілан оголосив про звільнення Джампаоло.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо може повернутися в Мілан.