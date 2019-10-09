Джерело - football.ua.
Екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо не захотів очолювати Сампдорію.
Про це повідомив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
Керівництво Сампдорії не захотіло чекати надто довго відповіді від італійського спеціаліста, який у підсумку відмовився очолювати клуб.
Керівництво Сампдорії продовжує пошуки відповідного кандидата на посаду тренера. Серед кандидатів - колишній тренер збірної Албанії Джанні Де Б'язі, екс-тренер Емполі Беппе Якін і Клаудіо Раньєрі.
Нагадаємо, Мілан оголосив про звільнення Джампаоло.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо може повернутися в Мілан.