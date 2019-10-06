Представники команди з Росії дзвонили 45-річному фахівцеві і консультувалися з ним з приводу можливого призначення

Джерело - Бизнес Online.

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич може очолити однойменний московський клуб.

Про це повідомляє Бизнес Online.

Представники команди з Росії дзвонили 45-річному фахівцеві і консультувалися з ним з приводу можливого призначення.

У числі кандидатів на посаду також Дан Петреску, який вже працював в Динамо з 2012 по 2014 рік.

Керівники ВТБ обговорювали і варіант із запрошенням колишнього тренера Рубіна Курбана Бердиєва.

Нагадаємо, Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці.

Раніше екс-тренер Динамо розповів про хабаря, який йому пропонували та найдорожчого футболіста, якого придбало Динамо при ньому.