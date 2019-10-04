Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці

Екс-головний тренер Динамо Олександр Хацкевич звинуватив журналістів видання Футбол Артема франкова та Андрія Шахова в неадекватній поведінці під час виїзних матчів киян.

Це сталося в ефірі Вацко LIght.

"Скажу те, що й сказав Ігорю Михайловичу (Суркіс - ред.). Про людей, які оточують клуб. Є два журналісти - Андрій Шахов і Артем Франков, які позиціонують себе уболівальниками Динамо. Але як вони представлять Динамо? Я їх бачу лише під час єврокубкових виїзних матчі. Бачу в якому стані вони (мова йде про нетверезість - ред), як себе поводять. Коли ми виграємо, Шахов сидить засмучений десь у куточку п'є пиво та їсть бутерброд, а коли ми програємо, він у перших рядах на прес - конференціях.

Таке відчуття, що Шахов купив собі вентилятор і поставив його біля унітазу й терпить. Йому вже хочеться в туалет, а він терпить - немає приводу гімно на цей вентилятор пустити. І тільки з'являється привід - нічия або навіть поразка, це гімно починає летити в усі боки. Він починає розмірковувати про тактику, футболістів, як грати. Та ти займайся своєю справою. І я сказав Суркісу, що таких людей не має бути біля Динамо", - заявив Хацкевич.