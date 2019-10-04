Хацкевич назвав найдорожчого футболіста, якого придбало Динамо

Найдорожчим футболістом київського Динамо, якого клуб придбав за Олександра Хацкевича є Беньямін Вербич.

Про це зізнався колишній головний тренер Динамо в ефірі Вацко LIght.

"Найдорожчим моїм придбання був Беньямін Вербич, за якого ми заплатили 4 млн доларів. Хоча, реальні суми знає лише Ігор Суркіс. Із того, що знаю я, Вербич. Супряга? Не знаю звідки бере інформацію Transfermarkt, але реальна ціна та, яку заплатив клуб", - сказав Хацкевич.