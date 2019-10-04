Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця

Джерело - Вацко LIght.

Екс-головному тренеру Динамо Олександру Хацкевичу агент пропонував 300 тисяч доларів за те, щоб влаштувати свого гравця в команду.

Про це заявив сам білоруський фахівець в ефірі Вацко LIght.

"Якось мені зателефонував агент з Польщі, з гарною російською мовою, й одразу запропонував 300 тисяч доларів, якщо я візьму його футболіста в Динамо. Я відмовився! Сказав йому, щоб забув цей номер. Для мене це не прийнятно, тим більше, коли людина починає діалог з пропизиції хабаря. Так, соблаз великий, але один раз візьмеш, потім не відмиєшся", - наголосив Хацкевич.

Нагадаємо, раніше Хацкевич заявив, що Динамо - не топ-клуб.