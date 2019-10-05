Мальдіні має покинути пост технічного директора

Джерело - Sport Arena.

Колишній тренер Мілана Дженнаро Гаттузо знову може повернутися до роботи з клубом, адже є головним кандидатом на цю посаду в разі звільнення Марко Джампаоло.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Видання повідомляє, що керівники клубу твердо мають намір провести зміну на тренерському посту.

У той же час повернення Гаттузо може не відбутися через бажання екс-коуча, щоб Паоло Мальдіні пішов з посади технічного директора.

Раніше, Торіно здобуло вольову перемогу над Міланом у 5 турі Серії А.

Також, Лечче Шахова перемогло Торіно. У попередньому турі Торіно поступилося Сампдорії.