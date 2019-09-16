Лечче Шахова перемогло Торіно у 3 турі Серії А

Мій профіль
Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані
Вчора 16:10 1198
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:27 1036
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
Вчора 19:53 889
Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця
Вчора 15:47 1163
Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса
Вчора 12:40 1078
Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд
Вчора 11:00 8234
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
15.09.2019 23:26 2268
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
15.09.2019 21:48 28686
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
15.09.2019 19:34 822
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
15.09.2019 19:02 2498 1
Навколо спорту
Блоги
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 18:32 592
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
Вчора 17:15 435
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
Вчора 14:22 776
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2268
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 3996 3
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
14.09.2019 07:56 2244 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1576
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1899
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 2054
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 737
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 459
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 2039
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:56 3306 1
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:31 3010
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
11.09.2019 14:56 925
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16 Вересня 2019
23:51 Футбол Астон Вілла зіграла внічию з Вест Гемом у 5 турі АПЛ 840
23:49 Футбол Лечче Шахова перемогло Торіно у 3 турі Серії А 228
23:24 Баскетбол Київ-Баскет вирушив на матч Ліги чемпіонів 319
23:08 Футбол Кавані та Мбаппе не зіграють проти Реала 259
22:52 Баскетбол Істанбул знявся з чемпіонату Туреччини 587
22:37 Гімнастика Бачинська завоювала срібну медаль чемпіонату Європи 249
22:23 Бокс Ф'юрі наклали 47 швів після бою з Валліном 373
22:07 Футбол Петров: Ми ніколи не були братами з росіянами 495
21:53 Футбол Франков: Не можу уявити, що громадянин Росії очолить Динамо 565
21:35 Футбол Шахов залишився у запасі на матч з Торіно 316
21:27 Пряма трансляція Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 1036
21:20 Футбол Ярмоленко вийде у стартовому складі проти Астон Вілли 680
21:09 Футбол Македонці розсудять Динамо і Мальме 276
20:53 Футбол Динамо повторило антирекорд по безвиграшній серії 451
20:38 Футбол Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи 377
20:24 Футбол Захисник Вольфсбурга: Ми повинні бути обережні з Олександрією 510
20:08 Футбол Петров: Через те, що Коломойський не грав в різні ігри, Дніпро не міг стати чемпіоном 731
19:53 Волейбол Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи 889
19:39 Пляжний футбол Чемпіони Європи 2016 року написали відкритий лист президенту АПФУ 374
19:24 Футбол Кононов міг очолити Шахтар 750
19:10 Бокс Арум: Ломаченко може провести бій з Пакьяо 791
18:54 Футбол На матчі Вольфсбург - Олександрія працюватиме турецька бригада арбітрів 394
18:41 Футбол Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією 279
18:32 Блог Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів 592
18:27 Футбол Де Хеа підписав новий контракт з МЮ 254

Лечче Шахова перемогло Торіно у 3 турі Серії А

Вчора 23:49 228 0
Шахов вийшов на заміну на 81-ій хвилині матчу
Лечче Шахова перемогло Торіно у 3 турі Серії А
#Торіно, #Лечче

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру італійської Серія А Торіно вдома протистояло Лечче.

У першому таймі гостям вдалося відкрити рахунок. У перерві матчу тренерський штаб Торіно, який, схоже, не був задоволений грою команди попереду, на підсилення атаки випустив нападника Сімоне Дзадза. 

У другому таймі матчу Торіно зрівняло рахунок - Белотті реалізував пенальті. Але на 73-ій хвилині знову гості вийшли вперед. 

Українець Євген Шахов матч розпочинав на лаві запасних. На 81-ій хвилині зустрічі Шахов замінив Маєра. 

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20
3 тур, 16 вересня

Торіно - Лечче 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Фаріас, 1:1 - 57 Белотті, 1:2 - 73 Манкосу

Нагадаємо, Інтер розгромив Лечче Шахова.

Коментарі ()