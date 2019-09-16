Лечче Шахова перемогло Торіно у 3 турі Серії А

Шахов вийшов на заміну на 81-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру італійської Серія А Торіно вдома протистояло Лечче.

У першому таймі гостям вдалося відкрити рахунок. У перерві матчу тренерський штаб Торіно, який, схоже, не був задоволений грою команди попереду, на підсилення атаки випустив нападника Сімоне Дзадза.

У другому таймі матчу Торіно зрівняло рахунок - Белотті реалізував пенальті. Але на 73-ій хвилині знову гості вийшли вперед.

Українець Євген Шахов матч розпочинав на лаві запасних. На 81-ій хвилині зустрічі Шахов замінив Маєра.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

3 тур, 16 вересня

Торіно - Лечче 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Фаріас, 1:1 - 57 Белотті, 1:2 - 73 Манкосу

Нагадаємо, Інтер розгромив Лечче Шахова.