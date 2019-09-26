Торіно здобуло вольову перемогу над Міланом у 5 турі Серії А

Друга поразка Мілана поспіль

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серія А Торіно зустрічалося з Міланом.

У першому таймі Мілан вийшов вперед - польський нападник Пйонтек реалізував пенальті. У другому таймі Белотті зрівняв рахунок. А через чотири хвилини Белотті вже вивів господарів вперед. У компенсовані хвилини Мілан міг врятуватися, але Кессі з кількох метрів пробив вище воріт. А у наступній атаці момент не реалізував Пйонтек.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

5 тур, 26 вересня

Торіно - Мілан 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Пйонтек (пен), 1:1 - 72 Белотті, 2:1 - 76 Белотті

Раніше, Лечче Шахова перемогло Торіно. У попередньому турі Торіно поступилося Сампдорії.