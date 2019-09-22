Сампдорія виграла у Торіно 1:0

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, відбулися матчі 4 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А 2018/19

4 тур, 22 вересня

Сассуоло - СПАЛ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Капуто, 2:0 - 45+2 Капуто, 3:0 - 47 Дункан

Сампдорія - Торіно 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Габбьядіні

Болонья - Рома 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Коларов, 1:1 - 54 Сансоне(П), 1:2 - 90+4 Джеко

Лечче - Наполі 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Льоренте, 0:2 - 40 Інсіньє(П), 0:3 - 52 Руїс, 1:3 - 61 Манкусу, 1:4 - 82 Льоренте

Нагадаємо, Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти в матчі з Фіорентиною.