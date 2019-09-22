Мій профіль
Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед в 6 турі АПЛ
Сьогодні 17:50 1721
Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF
Сьогодні 20:08 33
Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу в 8 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 499
Челсі - Ліверпуль: відео онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ
Сьогодні 18:18 935
Ярмоленко став найкращим гравцем матчу проти Манчестер Юнайтед
Сьогодні 18:06 1330
Ярмоленко забив у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ
Сьогодні 16:50 4817
Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 258
Гоцик взяла реванш у чешки на турнірі WWFC 15
Сьогодні 09:12 1290
Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані
Сьогодні 08:57 632
Збірна України перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи
Вчора 23:45 1895
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:08 Теніс Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF 33
19:57 Футбол Бурда травмувався у матчі з Ворсклою 93
19:49 Футбол Ворскла - Динамо 0:5. Огляд матчу 492
19:40 Футбол Наполі розгромило Лечче, Рома вирвала перемогу в Болоньї. Результати 4 туру Серії А 104
19:19 Футбол АПЛ назвала Ярмоленка Королем матчу Вест Гем - МЮ 378
18:56 Футбол Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу в 8 турі УПЛ 499
18:45 Блог Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу 469
18:25 Футбол Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти в матчі з Фіорентиною 223
18:18 Футбол Челсі - Ліверпуль: відео онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ 935
18:14 Блог Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли 1100
18:06 Футбол Ярмоленко став найкращим гравцем матчу проти Манчестер Юнайтед 1330
17:50 Футбол Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед в 6 турі АПЛ 1721
17:49 Футбол Десна - Шахтар 0:1. Огляд матчу 152
17:27 Автоспорт Феттель виграв перший Гран-прі за 392 дні 208
17:11 Футбол Ноєр хоче продовжити контракт з Баварією 259
16:50 Блог Ярмоленко забив у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ 4817
16:42 Футбол Бущан, Шабанов та де Пена вийдуть в основі на матч із Ворсклою 249
16:32 Пряма трансляція Ворскла - Динамо: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ 8029
16:20 Бокс У Таїланді загинув російський боксер 825
16:05 Футбол Десна – Шахтар 0:1. Відео голу 279
15:55 Футбол Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ 258
15:50 Пряма трансляція Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ 1035
15:39 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 267
15:28 Футбол Ярмоленко вийде у стартовому складі проти Манчестер Юнайтед 182
15:14 Біатлон Блашко виграла спринтерську гонку на ЛЧУ 242

Наполі розгромило Лечче, Рома вирвала перемогу в Болоньї. Результати 4 туру Серії А

Сьогодні 19:40 104 0
Сампдорія виграла у Торіно 1:0
Наполі розгромило Лечче, Рома вирвала перемогу в Болоньї. Результати 4 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, відбулися матчі 4 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А 2018/19
4 тур, 22 вересня

Сассуоло - СПАЛ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Капуто, 2:0 - 45+2 Капуто, 3:0 - 47 Дункан

Сампдорія - Торіно 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Габбьядіні

Болонья - Рома 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Коларов, 1:1 - 54 Сансоне(П), 1:2 - 90+4 Джеко

Лечче - Наполі 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Льоренте, 0:2 - 40 Інсіньє(П), 0:3 - 52 Руїс, 1:3 - 61 Манкусу, 1:4 - 82 Льоренте

Нагадаємо, Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти в матчі з Фіорентиною.

Коментарі ()