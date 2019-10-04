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Бущан: Не встиг злякатися після травми Бойка

Сьогодні 00:36 482 0
Воротар Динамо про гру з Лугано
Бущан: Не встиг злякатися після травми Бойка
#Бущан, #Динамо

Джерело - sport.ua.

У матчі другого туру Ліги Європи у київського Динамо було менше безглуздих втрат, ніж у Лугано (0:0).

Про це воротар Динамо Георгій Бущан заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Добре, що зіграв - це плюс, але не виграли - це мінус. Денис Бойко? Я не бачив, коли він отримав травму. На розминці. Хвилин за 15 до старту дізнався, що вийду. Злякався? Ні, не встиг.

На старті гри вони були активні, ми не зовсім увійшли в гру. Але потім втягнулися і у них не було моментів. У нас було менше безглуздих втрат. Взяли гру під контроль, проте не дотиснули. Матч дав мінус 2 очки, але Лугано можна віддати належне. Попереду ще багато ігор. Завдання - вийти з групи, і ми його виконаємо", - сказав Бущан.

Бущан у стартовому протоколі матчу з Лугано в Лізі Європи знаходився у запасі, однак був змушений вийти на поле, так як на розминці травму отримав основний кіпер Денис Бойко. Раніше, Михайличенко розповів про травму Бойка.

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