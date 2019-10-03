Динамо не змогло здолати Лугано у 2 турі Ліги Європи

Матч без забитих м'ячів

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги Європи київське Динамо на виїзді не змогло перемогти Лугано.

Ще не розпочався матч, а тренерському штабу Динамо прийшлося вирішувати проблему - на тренуванні травмувався голкіпер Бойко. Його у старті замінив Бущан, а молодий Кучерук потрапив до заявки.

На 11-ій хвилині матчу господарі могли відкрити рахунок, але киян врятував каркас воріт. Кендзьора і Миколенко відповіли моментами, але безуспішно. Перед перервою свої моменти не реалізували Сидорчук і Родригес.

Після перерви команди обмінялися небезпечними моментами - Кендзьора і Віктор завершували атаки відповідно у гостей і господарів. На 88-ій хвилині після удару Марича киян врятувала поперечина воріт.

Ліга Європи

2 тур, 3 жовтня

Група В

Лугано - Динамо 0:0

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.