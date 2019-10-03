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Лугано - Динамо Київ 0:0. Як це було

Вчора 23:50 6773 0
Текстова трансляція матчу 2 туру Ліги Європи
Лугано - Динамо Київ 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Так і не забили команди голів сьогодні. У паралельному матчі Копенгаген розписав мирову з Мальме, тому Динамо залишається на другому місці в групі B.

90' М'яко закинув Сидорчук в штрафну, куди на всіх парах вривався Циганков, але вийшов з воріт Бауман і зняв м'яч буквально з ноги Віктора.

90' 3 хвилини додав суддя до основного часу.

89' Остання заміна на сьогодні. Замість Беньяміна Вербича свій ігровий час отримав Карлос де Пена.

88' Не забарився навіс зі штрафного на лінію воротарського, де зміг головою пробити Марич. М'яч полетів у дальній кут, але влучив точно в поперечину. Пощастило зараз киянам.

87' Відверто грубо стрибав Шабанов у ноги Карліньосу на своїй половині поля. Заслужена жовта картка захисникові Динамо.

86' Пройшов на швидкості Миколенко по лівій бровці і подав у штрафну, але тут не зміг Бєсєдін пробити в боротьбі з Маричем.

85' Заміна у складі української команди. Замість Володимира Шепелєва догравати поєдинок буде Денис Гармаш.

84' М'яко закинув Вербич з флангу в штрафну на хід Бєсєдіну, але вийшов з воріт Бауман і виявився першим на м'ячі.

82' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Бесєдін та покотив під удар Шепелєву, але Бауман впорався з удармо українця.

81' Втік по лівій бровці Миколенко і подав на дальню штангу, але тут у боротьбі із захисником не зміг пробити по воротах Бесєдін.

80' Остання заміна у складі швейцарської команди. Замість Олександра Герндта догравати поєдинок буде Філіп Холендер.

78' Прорвався на швидкості в штрафну суперника Циганков і впав на газон після підкату від Лаванші, але арбітр проігнорував цей епізод.

77' Діагональний пас виконав Кадар на лівий фланг куди забігав Миколенко, але його випередив Марич і виніс м'яч далеко в центр поля.

75' Розганяв атаку Сидорчук, пройшов до штрафної і віддав вперед на Циганкова, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

74' Змістився з флангу в центр Циганков і покотив в штрафну на Бєсєдіна, але тому пробити по воротах з розвороту не дозволив Марич.

72' Паралельно з цим ротацію проводять господарі поля. Замість Санді Ловрича шанс проявити себе отримав Олівер Кустодієв.

71' Заміна у київського клубу. Родрігеш покинув поле, замість нього вийшов Артем Бесєдін. Освіжає Динамо атаку.

70' Підхопив м'яч на лівій бровці Родрігеш і подав e штрафну, але нікого з партнерів тут не виявилося. Буде удар від воріт.

68' Прорвався до штрафного суперника Родрігеш і стрельнув метрів з двадцяти, м'яч звалився з ноги і полетів далеко від воріт.

66' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Марко Аратора гру продовжить Нікола Даль Монте.

65' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Кендзьора і прострілив на ближню штангу, де пробив у дотик Циганков, але накрив цей постріл Марич.

63' Карліньос втік по флангу і подав у район одинадцятиметрової позначки, де намагався пробити Герндт, але Шабанов перехопив м'яч.

62' Циганков, протягнув м'яч до штрафної, але ось пробити по воротах йому так і не вдалося. Добре в відборі зіграв Марич.

60' Зачепився за м'яч в боротьбі із захисником Герндт в чужій штрафній і пробив з розвороту, але арбітр зафіксував фол в атаці.

58' Грубо заїхав Буяльський в центрі поля в ногу Саббатіні. Арбітр пошкодував футболіста і не став показувати жовту картку.

56' М'яко закидав в штрафну Депрела в напрямку Карліньоса, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Кендзьора.

54' Притримав руками суперника Шабанов в центральному колі. Арбітр був поруч і зафіксував порушення правил.

52' Прорвався на швидкості по флангу Лаванші і покотив поперек на Карліньоса, але м'яч у підкаті на кутовий виніс Шабанов.

50' М'яко закинув Сидорчук в штрафну, куди вривався Вербич, але м'яч перехопив Яо і виніс головою за лицьову лінію.

48' Після навісу зі штрафного у виконанні Циганкова на дальній штанзі пробив головою Шабанов, але м'яч полетів в руки Бауманну.

47' Отримав по потилиці ліктем на чужій половині поля Шепелєв. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні футболістів Динамо.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав суддя до першої половини гри, у якій команди сильнішого не виявили.

43' Розрізний пас віддавав Карліньос в карний майданчик на Аратора, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

41' Виграв підбір перед чужим штрафним Буяльський і з льоту стрельнув по воротах, але м'яч звалився з ноги і полетів далеко на трибуни.

40' Втік у черговий раз по флангу Миколенко і подав у штрафну, але ніхто з партнерів не зміг замкнути цей пас.

39' Прорвався по флангу Циганков, але отримав по ногах від Вечеі. Штрафний удар на користь київської команди призначив арбітр.

37' Відверто грубо полетів Кадар на фланзі в ногу Ловричу. Заслужена жовта картка для захисника Динамо

35' Обіграв захисника на фланзі Араторе, змістився до лінії штрафної і закрутив у дальню дев'ятку, але в красивому стрибку Бущан перевів сферу на кутовий.

33' Аратора змістився з лівого флангу в центр і віддав пас в розріз на хід Саббатіні, але в останній момент м'яч перехопив в підкаті Кадар.

31' Підключився до атаки по лівій бровці Миколенко і подав в штрафну, але тут пробити Вербичу не дозволив захисник.

29' З правого флангу покотив Циганков в центр під удар Сидорчуку, але прочитав епізод Вечеі і спокійно перехопив цей пас.

27' Покотив з флангу Буяльський на хід Кендзьорі, який пробив з кута штрафного майданчика, але його постріл заблокував захисник.

26' Отримав в центрі поля Вербич ззаду по ногах від Яо. Не став терпіти такої грубості суддя і показав жовту картку порушнику.

25' Прорвався по правому фланзі Карліньос і подав в штрафну на Вечеі, але той затягнув з ударом і в підсумку втратив м'яч.

23' Віддавав Шепелєв у розріз у штрафну на Родрігеша, але той не зрозумів задумки партнера і не став тікати в сторону м'яча.

22' Підхопив м'яч на фланзі Кендзьора і подав на дальню штангу, але тут першим виявився Яо і виніс сферу головою на кутовий.

20' Втік на швидкості по лівій бровці Миколенко і подав у центр штрафного, але тут спокійно головою виніс м'яч Дапрела.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле!

Динамо у 2 турі Ліги Європи зіграє на виїзді з Лугано.

Матс відбудеьбся 3 жовтня.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Лугано - Динамо онлайн, починаючи з 21:55.

Нагадаємо, у 1 турі Динамо мінімально (1:0) перемогло Мальме, а Лугано поступився (0:1) Копенгагену. Раніше команди не зустрічалися.

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