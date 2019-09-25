Олександрія у додатковий час здолала Діназ у Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього попереднього етапу Кубка України бронзовий призер минулого сезону Олександрія завітала у гості до дебютанта Другої ліги Діназу.
Як раніше наставник Олександрії Володимир Шаран зазначав у цьому матчу гості виставили дубль команди, а основа залишилися вдома готуватися до наступного туру УПЛ.
Основний час зустрічі матчу не порадував забитими м’ячами. Були зіграні два додаткові тайми. У першому овертаймі гості відкрили рахунок - відзначився Андрій Глоба. Рахунок до завершення овертаймів не змінився. Господарі матч догравали у меншості.
Діназ - Олександрія 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 104 Глоба
Раніше, Колос і Олександрія зіграли внічию у 8 турі УПЛ.