Шахтар U-19 вирвав нічию у матчі проти однолітків з Аталанти

Джерело - Чемпіон.

Юнацька команда Шахтаря зіграла внічию в груповому етапі Ліги чемпіонів проти Аталанти - 2:2.

Актуально: Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Гірники першими вийшли вперед, забивши незвичайний гол після розіграшу пенальті - відрізнився Георгій Судаков після передачі від Михайла Мудрика.

Бергамаскі зрівняли рахунок під кінець першого тайму зусиллями Пікколі, а в другому таймі все той же гравець зробив дубль.

Втім, останнє слово залишилося за українською командою. Зрівняти рахунок вдалося вже на п'ятій компенсованій хвилині гри - забив Абдулла Абдуллаєв.

Шахтар U-19 в першому турі програв Манчестер Сіті (1:3) і має одне очко після двох турів. Сьогодні о 19:55 на Сан-Сіро відбудеться гра основних команд Аталанти і Шахтаря.

Юнацька ліга УЄФА.

Група С. 2-й тур.

Аталанта U-19 - Шахтар U-19 - 2:2

Голи: 0:1 - 26 Судаков, 2:2 - 90+4 Абдулаєв, 1:1 - 45 Пікколі, 2:1 - 71 - Пікколі.