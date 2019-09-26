Інгулець готовий до виступів в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – Інгулець, який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова", – розповів Поровозюк.