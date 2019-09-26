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Поворознюк: Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ

Сьогодні 12:31 584 0
Олександр Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України
Поворознюк: Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ
#Інгулець, #Карпати, #Кубок України

Джерело - football24.ua.

Інгулець готовий до виступів в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – Інгулець, який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова", – розповів Поровозюк.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.

Раніше, Волинь у дев’ятьох програла Минаю, а Олександрія у додатковий час здолала Діназ, у Кубку України.

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