Джерело - football24.ua.
Інгулець готовий до виступів в українській Прем’єр-лізі.
Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.
"Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – Інгулець, який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова", – розповів Поровозюк.
Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.
Раніше, Волинь у дев’ятьох програла Минаю, а Олександрія у додатковий час здолала Діназ, у Кубку України.