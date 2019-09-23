Роналду і Гвардіола не приїхали на вручення премій The Best

До Мілану Роналду не приїхав

Форвард Ювентуса Роналду не приїхав до Мілана на урочистий гала-вечір, організований ФІФА.

Роналду увійшов до списку трьох фіналістів на премію найкращому гравцеві світу за підсумками сезону-2018/19 разом з Ліонелем Мессі (Барселона) і Вірджілом ван Дейком (Ліверпуль).

Також на церемонію не з'явився головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Він увійшов до трійки фіналістів на приз найкращому тренеру разом з Юргеном Клоппом (Ліверпуль) і Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем).

Церемонія вручення розпочалася о 21:30 в міланському театрі Ла Скала.

Раніше Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.