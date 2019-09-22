Капітан Ворскли вказав на стан Динамо

Джерело - xsport.ua.
Гравці Ворскли, незважаючи на турнірне положення київського Динамо, відносяться до киян із всією серйозністю.
Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.
"Самі розуміємо, з ким граємо - з грандом українського футболу. Тому настрій буде відповідним. Не дивимося на турнірну таблицю.
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Те, що Динамо на 6-му місці - ні про що не говорить. Динамо є Динамо. Ми поставимося з усією відповідальністю до цього матчу", – відзначив Чеснаков.
Раніше, Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ.
Нагадаємо, у 1 турі Ліги Європи Динамо вирвало перемогу у швецького Мальме, завдяки голу Віталія Буяльського.