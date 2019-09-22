Капітан Ворскли вказав на стан Динамо

Володимир Чеснаков прокоментував наступний матч проти Динамо

Гравці Ворскли, незважаючи на турнірне положення київського Динамо, відносяться до киян із всією серйозністю.

Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.

"Самі розуміємо, з ким граємо - з грандом українського футболу. Тому настрій буде відповідним. Не дивимося на турнірну таблицю.

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Те, що Динамо на 6-му місці - ні про що не говорить. Динамо є Динамо. Ми поставимося з усією відповідальністю до цього матчу", – відзначив Чеснаков.

Раніше, Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ.

Нагадаємо, у 1 турі Ліги Європи Динамо вирвало перемогу у швецького Мальме, завдяки голу Віталія Буяльського.