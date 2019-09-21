Гвардіола пояснив, чому Зінченко пропустив матч із Вотфордом

Український захисник Манчестер Сіті отримав відпочинок у матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вотфорда.

Про це розповів головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

"У нас прекрасний склад, тому кожен заслуговує грати. Був важкий матч проти Шахтаря, далека подорож, тому дехто отримав відпочинок.Ті, хто грали у Харкові, могли вийти у поєдинку проти Вотфорда, але я не можу не робити ротацій і не використовувати увесь склад у цій частині сезону", – сказав Гвардіола