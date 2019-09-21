Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії, Англійська Прем'єр-ліга
6 тур, 21 вересня
Голи: 0:1 - 29 Кейн, 1:1 - 69 Перейра, 2:1 - 85 Меддісон
Бернлі - Норвіч 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Вуд, 2:0 - 14 Вуд
Евертон - Шефілд Юнайтед 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 автогол Міна, 0:2 - 79 Муссе
Манчестер Сіті - Вотфорд 8:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 1 Сілва, 2:0 - 7 Агуеро(П), 3:0 - 12 Марез, 4:0 - 15 Сілва, 5:0 - 18 Отаменді, 6:0 - 48 Сілва, 7:0 - 60 Сілва, 8:0 - 85 Де Брейне
Нагадаємо, Манчестер Сіті забив найшвидші 5 голів в історії АПЛ.