Родрігес та Циганков вийдуть у стартовому складі проти Мальме

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє у 1 турі Ліги Європи проти Мальме.
Стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Циганков, Родрігес
Запасні: Бущан, Караваєв, Цитаішвілі, Гармаш, Бєсєдін, Де Пена, Соль
Актуально:Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Мальме: Даллін, Беймо, Нільсен, Бенгтсон, Сафарі, Рікс, Башіру, Левіцкі, Траустасон, Розенберг, Крістіансен
Запасні: Меліхарек, Ларссон, Кнутсен, Моллінс, Галль, Антонсон, Бергет
Раніше повідомлялося, що у Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи.
Нагадаємо, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.