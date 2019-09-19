Родрігес та Циганков вийдуть у стартовому складі проти Мальме

Стали відомі стартові склади команд на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє у 1 турі Ліги Європи проти Мальме.

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Циганков, Родрігес

Запасні: Бущан, Караваєв, Цитаішвілі, Гармаш, Бєсєдін, Де Пена, Соль

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Мальме: Даллін, Беймо, Нільсен, Бенгтсон, Сафарі, Рікс, Башіру, Левіцкі, Траустасон, Розенберг, Крістіансен

Запасні: Меліхарек, Ларссон, Кнутсен, Моллінс, Галль, Антонсон, Бергет

Раніше повідомлялося, що у Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи.

Нагадаємо, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.