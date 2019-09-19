Перебудова гри Динамо може позначитися на результататх у Лізі Європи.

Про це розповів екс-нападник збірної України Іван Гецко.

"Думаю, що якби головним тренером Динамо залишався Олександр Хацкевич, проблем з виходом в плей-офф у киян не було. Зараз же змінився головний тренер, йде перебудова гри, команда буксує в чемпіонаті, який і так зараз не відрізняється високим рівнем. Тому навіть в цій компанії суперників у Динамо можуть виникнути труднощі з тим, щоб продовжити єврокубки навесні. Але ми живемо надією, як і всі вболівальники Динамо, що ця криза мине й "Динамо" знову порадує своїх шанувальників", – розповів Гецко.