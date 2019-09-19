Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групи B Ліги Європи київське Динамо прийматиме швецький Мальме.

Матч відбудеться 19 вересня, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 19:55.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також гру Динамо Київ - Мальме онлайн можна перглянути на нашому сайті в платформі Olltv.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до гри.

Нагадаємо, нещодавно команди зустрічалися між собою в контрольній грі на зимових зборах - 0:0.

Крім Динамо та Мальме в квартеті B зіграють Копенгаген і Лугано.