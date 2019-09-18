Полісся перемогло Верес, Нива втратила очки в Ужгороді. Результати 10-го туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, були зіграні матчі 10-го туру Другої ліги України.
Діназ – Нива В 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 63 Ічанський, 1:1 – 79 Загорулько, 2:1 – 90+3 Гарбар
Буковина – Чайка 2:1(0:0)
Голи: 1:0 – 49 Крашневський, 2:0 - 58 Палагнюк, 2:1 - 79 Тименко
Полісся – Верес 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Семчук, 2:0 – 85 Галенков
Калуш – Поділля 5:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 16 Легкий, 2:0 – 19 Кохман, 3:0 – 59 Лаврук, 4:0 - 76 Лаврук, 5:0 – 82 Габріель, 5:1 - 86 Каверін, 5:2 – 89 Воловик (пен.)
ВПК-Агро – Чорноморець 2 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 15 Будняк, 2:0 – 55 Шарко, 3:0 – 68 Дорошенко, 4:0 - 76 Соколянський
Кристал – Нікополь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Мартян, 2:0 - 55 Жовтюк, 3:0 – 85 Корякін
Реал Фарма – Авангард-2 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 69 Поліщук, 1:1 – 58 Клюєв, 90 Поліщук (пен)
Гірник – Таврія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Бука, 1:1 – 88 Прялкін, 2:1 - 90+2 Бука
Миколаїв-2 – Альянс 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 2 Анцибор, 0:2 - 33 Анцибор, 0:3 – 56 Шевченко,
Нива Т – Ужгород – 0:0
Раніше, Верес переміг Буковину.
Нагадаємо, Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ.