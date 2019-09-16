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Верес переміг Буковину. Результати матчів 9 туру Другої ліги

Сьогодні 08:55 425 0
Нива і Кристал зміцнили лідерство
Верес переміг Буковину. Результати матчів 9 туру Другої ліги
#Гірник, #Кристал, #Нива

Джерело - Чемпіон.

Лідери обох груп Другої ліги України тернопільська Нива і херсонський Кристал збільшили свій відрив від переслідувачів.

У центральному матчі групи А Поділля перемогло Полісся та потіснили конкурента з другої сходинки, але відставання від тернополян все ще чотири очки, причому Нива провела на гру менше.

У групі Б Альянс здобув п’яту перемогу поспіль, обігравши Гірник.

Чемпіонат України - Друга ліга 2019/20
9 тур. 14 вересня
Група А 

Поділля – Полісся 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Муляр

Верес – Буковина 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Соломка, 2:0 - 43 Солдат

Чайка – Діназ 0:0

Нива В – Нива Т 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Проців

Група Б

Енергія – Кристал 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 29 Барладим, 0:2 - 41 Апостолюк, 1:2 - 52 Зінатуллін, 1:3 - 84 Апостолюк

Нікополь – Миколаїв-2 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Зарічнюк, 1:1 - 65 Богданов

Альянс – Гірник 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 43 Гоменко, 1:1 - 45 Сулейман, 2:1 - 53 Сулейман, 3:1 - 68 Шарай В. (пен), 3:2 - 71 Гвоздевич

Таврія – Реал Фарма 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 32 Кушнір

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.

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