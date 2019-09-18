Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Гірники стартують в Лізі чемпіонів проти фавориту турніру

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 1-й тур

Харків, стадіон ОСК Металіст

18 вересня, 22:00

Головний арбітр - Артур Діаш (Португалія)

Асистенти арбітра - Руї Тавареш і Пауло Соареш (обидва - Португалія)

Четвертий арбітр - Хуго Мігель (Португалія)

Відеоасистент арбітра - Жоао Пінейро (Португалія)

У 1 турі Ліги чемпіонів 2019/20, яка стартувала напередодні, донецький Шахтар прийматиме Манчестер Сіті. Це вже третій поспіль двобій чемпіонів України та Англії на груповій стадії чемпіонської Ліги. У сезоні 2017/18 команди обмінялися домашніми перемогами (0:2, 2:1), а ось минулого року містяни двічи розгромили гірників (0:3, 6:0).

Донецький Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату України, набравши після 7 турів абсолютний максимум - 21 очко. В останньому турі гірники влаштували справжній трилер із Зорею та вирвали перемоги на 90-й хвилині гри (4:3). До слова, у матчі з луганцями жахливої травми зазнав капітан донеччан Тайсон, який отримав удар у скроню коліном від партнера по команді Ісмаїілі. Проте, за останньою інформацією із табору гірників, Тайсон готується в загальній групі на гру з Ман Сіті.

А ось Давід Хочолава та Андрій Тотовицький Шахтареві у грі з Манчестером допомогти не зможуть - у обох травми.

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У підопічних Пепа Гвардіоли настрій після останнього туру АПЛ не найкращий. Містяни зазнали сенсаційної поразки від дебютанта Норвіча (2:3) та відстають після 5 туру на 5 залікових пунктів від Ліверпуля.

Під питанням участь у грі конкурента Олександра Зінченка за місце лівого захисника Бенджаміна Менді, який нещодавно відновився після травми. Лерой Зане та Ерік Ляпорт не зможуть допомогти команді щонайменше на груповій стадії - у обидвох важкі травми. Не прилетів до Харкова й Філ Фоден, який підхопив шлунковий вірус. На ранковому тренуванні (17 вересня - ред.) у Харкові травму м'яза тримав Джон Стоунз і вибув на 4-5 тижнів.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Соломон, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Мораес

Манчестер Сіті: Едерсон, Волкер, Фернандінью, Отаменді, Зінченко, Родрі, Д.Сілва, Стерлінг, Де Брейне, Б.Сілва, Агуеро

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): "Говорячи про зустріч із Манчестер Сіті, ми не аналізуватимемо шлях, що подолали в чемпіонаті. Майбутній матч буде складнішим, і ми повинні налаштуватися на нього якнайкраще. Проблему Тайсона цілковито вирішено. Він готовий. Завтра ви побачите його на полі. Ми розраховуємо на Тайсона так само, як і на решту футболістів. Щодо Гвардіоли, то це один з найкращих тренерів світу, який працює в одному з найкращих клубів світу. У найкращому чемпіонаті планети. На якому рівні він перебуває? Ні для кого не секрет: на найбільш топовому, який лише може бути в тренера". Хосеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті): "Грати із Шахтарем щоразу цікаво, й усі матчі подібні один до одного. Звісно, Тайсон, Марлос і Степаненко – чудові футболісти, які контролюють м’яч у центрі поля та на підступах до нашого штрафного. Знаємо, що у вас у центрі більше немає Ракицького, проте ваш новий центральний захисник теж відмінно діє. Той-таки П'ятов тільки далі набуває досвіду й стає кращим. До того ж стиль гри Шахтаря в короткий пас та швидкі контратаки, що розганяють Тайсон і Марлос, є завжди непростим для кожної команди". Олександр Зінченко (гравець Манчестер Сіті) "Ми поважаємо донецький Шахтар і знаємо, наскільки гарна ця команда. Намагатимемось продемонструвати свою найкращу гру й домогтися позитивного результату. Можу виокремити Марлоса, добре знайомого не лише за збірною, а й загалом. Буде цікаво протистояти таким кваліфікованим виконавцям".

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Цікаві факти:

Шахтар і Манчестер Сіті тричі зустрічалися в Лізі чемпіонів. Гірники здобули одну перемогу при трьох поразках

Команди зіграють втретє поспіль на груповій стадії

У сезоні 2018/19 Містяни двічі перемогли гірників із загальним рахунком 9:0 (3:0, 6:0)

У останніх трьох домашніх матчах в Лізі чемпіонів Шахтар одного разу зіграв внічию та двічі програв

Окрім Манчестер Сіті, Шахтар вісім разів грав проти англійський команд в ЛЧ: 3 перемоги, 4 поразки та 1 нічия

Найбільша перемога Шахтаря в ЛЧ над англійською командою - 3:0 (Арсенал, 2000/01), найбільша поразка, крім вищезгадоної гри з МанСіті - 1:5 (Арсенал, 2010/11)

Прогноз Чемпіона: 1:3