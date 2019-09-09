Коста: Я не вів переговори з іншими клубами, хочу залишитися в Ювентусі

Бразилець спростував ймовірний відхід минулого літа

Екс-гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста, який нині виступає за Ювентус заперечує будь-який діалог з іншими командами.

"Я пишу, щоб заперечувати необгрунтовані новини, в яких говорилося, що я вів переговори з деякими клубами під час останнього трансферного вікна. З самого початку цього сезону мені стало ясно, що я хочу залишитися тут, щоб виграти трофеї і боротися за футболку Ювентуса" , - заявив Коста.

Джованні Брантічі, який був одним з посередників трансферу півзахисника Ювентуса Дугласа Кости з Баварії в 2017 році, раніше заявляв, що гравець влітку вів активні переговори з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, керівництво ПСЖ розглядав варіант з придбанням Кости. Ним ПСЖ цікавився ще у березні цього року.