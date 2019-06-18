ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Мій профіль
Харлан виграла чемпіонат Європи
17.06.2019 21:23 1051
Булеца: Тренери сказали, що ми не готові грати в Динамо
Вчора 13:18 3974
Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу
17.06.2019 20:20 2076
Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!
17.06.2019 19:27 13775 7
Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі
17.06.2019 15:34 1136
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
16.06.2019 01:16 3339 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 4678
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 6188
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 3573
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 2269
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
17.06.2019 18:15 3189 2
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль Максим Буйдин
17.06.2019 17:33 2178
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті Максим Буйдин
17.06.2019 16:30 3031 1
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні Максим Буйдин
17.06.2019 16:06 3853
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
16.06.2019 19:29 2051
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18 Червня 2019
23:56 Футбол Італійський клуб цікавиться Коваленком 340
23:43 Футбол Морозенко з Чорноморця може перейти до команди другої ліги 276
23:26 Футбол Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи 891
23:11 Футбол Олександрія підписала ще двох футболістів 617
22:55 Футбол Батістута прийняв запрошення Фіорентини 411
22:39 Футбол ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря 490
22:26 Футбол Решфорд продовжить контракт з МЮ 341
22:12 Футбол Скандальний півзахисник ПСЖ перейде до Ювентуса 498
21:59 Гандбол Жеребкування Євро-2020: Україна - у четвертому кошику 430
21:45 Футбол Конопля: Італія - ​​найбрудніша команда 600
21:33 Футбол Наполі погодив оренду Хамеса Родрігеса 331
21:16 Футбол Олександрія орендує футболіста зі словацького клубу 363
20:58 Футбол Адвокат: Платіні не заарештований 463
20:42 Теніс Матч Цуренко - Бреді перенесено на завтра 422
20:25 Футбол У Шахтарі може з'явитися ще один бразилець 696
20:11 Футбол Петряк і Сваток дізнались суперників у Лізі Європи 834
19:58 Баскетбол Українець тренується з командою НБА 507
19:44 Футбол Турецький клуб цікавиться Гармашем 744
19:29 Футбол Голкіпер Олександрії перейде до Мідтьюлланда 744
19:14 Футбол Стало відомо хто порекомендував Мілану Миколенка 775
18:57 Баскетбол Запоріжжя бажає провести ЄвроБаскет-2021 404
18:46 Футбол Карпати планують чотири спаринги на першому зборі 518
18:29 Теніс У першому колі Бірмінгема Цуренко зіграє з американкою 407
18:19 Блог Голден Стейт оригінально привітав Торонто з чемпіонством 622
18:16 Футбол Імереков продовжив контракт з Десною 409

ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Вчора 22:39 490 0
Бразилець може переїхати в Париж
ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Керівництво ПСЖ розглядає варіант з придбанням крайнього півзахисника Ювентуса Дугласа Кости. 

Про це повідомляє Sportitalia.

За даними джерела, парижани вже почали переговори з туринцями і представниками гравця, але угода ще далека від завершення.

До слова, в минулому сезоні Серії А Коста вийшов на поле всього в 17 поєдинках, забивши один гол. Велику частину сезону Коста пропустив через пошкодження.

ПСЖ цікавився Костою ще у березні цього року

Нагадаємо, що Ювентус незабаром підпише півзахисника француского ПСЖ Адрієна Рабйо.

Джерело - football.ua.

#Коста, #ПСЖ, #Ювентус
Коментарі ()