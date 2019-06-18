ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Бразилець може переїхати в Париж

Керівництво ПСЖ розглядає варіант з придбанням крайнього півзахисника Ювентуса Дугласа Кости.

Про це повідомляє Sportitalia.

За даними джерела, парижани вже почали переговори з туринцями і представниками гравця, але угода ще далека від завершення.

До слова, в минулому сезоні Серії А Коста вийшов на поле всього в 17 поєдинках, забивши один гол. Велику частину сезону Коста пропустив через пошкодження.

ПСЖ цікавився Костою ще у березні цього року.

Нагадаємо, що Ювентус незабаром підпише півзахисника француского ПСЖ Адрієна Рабйо.

Джерело - football.ua.