ПСЖ бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Керівництво ПСЖ розглядає варіант з придбанням крайнього півзахисника Ювентуса Дугласа Кости.
Про це повідомляє Sportitalia.
За даними джерела, парижани вже почали переговори з туринцями і представниками гравця, але угода ще далека від завершення.
До слова, в минулому сезоні Серії А Коста вийшов на поле всього в 17 поєдинках, забивши один гол. Велику частину сезону Коста пропустив через пошкодження.
ПСЖ цікавився Костою ще у березні цього року.
Нагадаємо, що Ювентус незабаром підпише півзахисника француского ПСЖ Адрієна Рабйо.
Джерело - football.ua.