ПСЖ хоче придбати екс-гравця Шахтаря

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста може покинути туринський клуб і керівництво вже назвало суму, за яку готове розлучитися з гравцем.

Про це повідомляє Tuttosport.

Це пов'язано з бажанням ПСЖ придбати 28-річного бразильця, тоді як Ювентус готовий відпустити Косту за 60 мільйонів євро. Крім парижан на вінгера претендують Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

У поточному сезоні в 24 матчах у всіх турнірах Коста забив 1 м'яч і зробив 2 асисти.

Відзначимо, що Коста перейшов з Шахтаря до Баварії за 30 мільйонів євро, а з Мюнхена в Турин перебрався за 40 мільйонів, плюс 6 мільйонів за оренду.

Нагадаємо, що Ювентус продовжив контракт з Ругані.

Раніше у Мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20.

Джерело - Tuttosport.