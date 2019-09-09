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Наставник Нігерії: Збірна України вийде на чемпіонат Європи

Сьогодні 18:39 654 0
Рор про очікування від матчу з Україною
Наставник Нігерії: Збірна України вийде на чемпіонат Європи
#Нігерія, #Рор

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Товариський матч зі збірною України для Нігерії є стартом підготовки до відбірного циклу наступного Кубка африканських націй.

Про це заявив головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор.

"Цей спаринг - початок нашої підготовки до відбірного циклу наступного Кубка африканських націй. У нас оновився склад і зараз в нас дуже молода команда. З новим капітаном. Дуже хочеться вдало почати наш новий етап, тому сподіваюся побачити хорошу гру в матчі з Україною.

Звичайно, ми вивчали гру збірної України. У команди зараз дуже хороші позиції в турнірній таблиці відбіркової групи Євро-2020. Швидше за все, українська збірна вийде на чемпіонат Європи.

Крім того, свіжі спогади про недавньому матчі юнацької збірної України з Нігерією на чемпіонаті світу (U-20) цього року. В Україні дуже прогресивна і талановита молодь. Так що, думаю, у збірної України великі шанси на успіх в найближчому майбутньому.

Матч з цією командою - виклик для нас. Не так давно я був головним тренером збірної Нігера, і ми зустрічалися зі збірною України в Києві. Програли тоді з рахунком 1:2, але були дуже близькі до нічиєї. Звичайно, завтра нас чекає важкий матч, але я налаштований позитивно", - зазначив Рор.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

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