У товариському матчі проти Нігерії у складі збірної України відбудуться зміни.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ротація однозначно буде. Я дам можливість зіграти гравцям, які мають менше ігрового часу, але я буду балансувати. У нас є ще один день, подивимося. У деяких хлопців є проблеми, хоч і всі тренувалися сьогодні. Подивимося, щоб хлопці відновилися після штучного поля, і рішення по кадрам приймемо вже у день гри", – відзначив Шевченко.