Джерело - footballua.tv.
У товариському матчі проти Нігерії у складі збірної України відбудуться зміни.
Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"Ротація однозначно буде. Я дам можливість зіграти гравцям, які мають менше ігрового часу, але я буду балансувати. У нас є ще один день, подивимося. У деяких хлопців є проблеми, хоч і всі тренувалися сьогодні. Подивимося, щоб хлопці відновилися після штучного поля, і рішення по кадрам приймемо вже у день гри", – відзначив Шевченко.
Раніше, Шевченко вказав на основні помилки у грі збірної України.
Нагадаємо, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.