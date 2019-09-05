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Іспанія у меншості перемогла Румунію. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020

Вчора 23:57 335 0
Стали відомі результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020
Іспанія у меншості перемогла Румунію. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 вересня відбулися матчі відбіркового етапу Євро-2020.

Чемпіонат Європи, відбірковий етап

5 тур, 05 вересня

Група F

Румунія – Іспанія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Рамос, 0:2 – 47 Пако, 1:2 – 59 Андоне

Фарерські острови - Швеція 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 12 Ісак, 0:2 - Ісак, 0:3 - 23 Лінделеф, 0:4 - 41 Куайсон

Норвегія - Мальта 2:0 (2:0)

Голи:1:0 - 34 Бергу, 2:0 - 45+1 Кінг (пен)

Група G

Ізраїль - Північна Македонія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Захаві, 1:1 – 64 Адамі

Група J

Боснія - Ліхтенштейн 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 -11 Гойак, 2:0 – 80 Малин (автогол), 3:0 – 85 Джеко, 4:0 – 87 Вішья, 5:0 - 89 Гойак

Фінляндія - Греція 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Пуккі (пен)

Вірменія - Італія - ​​1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Карапетян, 1:1 – 28 Белотті, 1:2 - 77 Пеллегріні, 1:3 – 80 Белотті

Група D

Ірландія – Швейцарія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 74 Шер, 1:1 – 85 Макголдрік

Гібралтар - Данія 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Сков, 0:2 – 34 Еріксен (пен), 0:3 - 50 Еріксен (пен), 0:4 - 69 Ділейні, 0:5 – 74 Гюткьер, 0:6 – 78 Гюткьер

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