Збірна України прибула у Литву

Команда готується до матчу відбору Євро-2020

Збірна України із футболу прибула до Вільнюса на матч відбору Євро-2020.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Політ із України у Литву тривав трохи більше години.

"Під час нетривалого перельоту Тарас Степаненко за кавою прочитав кілька сторінок цікавої книги, Руслан Маліновський встиг попрацювати на комп’ютері, а Євген Коноплянка з Миколою Матвієнком зіграли кілька партій у нарди", – розповіли у УАФ.

Завтра у команди передігровий день.

Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче перемоги у матчі із Литвою.

Нагадаємо, Євген Коноплянка готовий допомогти збірній у матчі проти Литви.