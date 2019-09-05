Збірна України прибула у Литву

Джерело - ffu.ua.
Збірна України із футболу прибула до Вільнюса на матч відбору Євро-2020.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Політ із України у Литву тривав трохи більше години.
"Під час нетривалого перельоту Тарас Степаненко за кавою прочитав кілька сторінок цікавої книги, Руслан Маліновський встиг попрацювати на комп’ютері, а Євген Коноплянка з Миколою Матвієнком зіграли кілька партій у нарди", – розповіли у УАФ.
Завтра у команди передігровий день.
Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче перемоги у матчі із Литвою.
Нагадаємо, Євген Коноплянка готовий допомогти збірній у матчі проти Литви.