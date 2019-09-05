Вірменія поступилася Італії у кваліфікації Євро-2020

Італія здобула п’яту перемогу у кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Італія здобула перемогу над командою Вірменії у гостьовому матчі 5-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року.

Зустріч відбулася у Єревані і завершилася з рахунком 3:1. Господарі стараннями Карапетяна змогли відрити рахунок вже на 11-й хвилині. Однак надалі італійці змогли забити три м’ячі – дублем відзначився Белотті, ще один м’яч забив Пеллегріні.

Після цієї перемоги Італія із 15 набраними очками впевнено лідирує у турнірній таблиці.

Чемпіонат Європи-2020 року, Кваліфікація

Група J. 5-й тур.

Вірменія - Італія - ​​1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Карапетян, 1:1 – 28 Белотті, 1:2 - 77 Пеллегріні, 1:3 – 80 Белотті

Раніше, Яремчук відновився від травми.

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