Збірній Україні необхідно перемагати Литву у матчі кваліфікації Євро-2020.

Про це розповів нападник Роман Яремчук.

"Литовці мають хороших гравців. Знаю, що вони експериментують із тактикою. Грали в п'ять захисників, потім — в чотири. Окрім того, на нас чекає матч на синтетиці, тому легкої прогулянки у Вільнюсі точно не буде.

Нічия в Литві нас не влаштує — тільки перемога. Збірна України ставить перед собою завдання вигравати в кожному матчі, навіть якщо це поєдинок із Сербією чи Португалією. Тому таке саме налаштування буде й на Литву", – розповів Яремчук.