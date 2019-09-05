Джерело - ffu.ua.
Збірній Україні необхідно перемагати Литву у матчі кваліфікації Євро-2020.
Про це розповів нападник Роман Яремчук.
"Литовці мають хороших гравців. Знаю, що вони експериментують із тактикою. Грали в п'ять захисників, потім — в чотири. Окрім того, на нас чекає матч на синтетиці, тому легкої прогулянки у Вільнюсі точно не буде.
Нічия в Литві нас не влаштує — тільки перемога. Збірна України ставить перед собою завдання вигравати в кожному матчі, навіть якщо це поєдинок із Сербією чи Португалією. Тому таке саме налаштування буде й на Литву", – розповів Яремчук.
Матч між збірними Литви і України відбудеться 7 вересня у Вільнюсі. Початок о 19:00 за київським часом.
Раніше, Яремчук відновився від травми.
Нагадаємо, Євген Коноплянка готовий допомогти збірній у матчі проти Литви.