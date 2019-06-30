Мій профіль
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
Сьогодні 15:09 796
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
Сьогодні 19:03 468
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
Сьогодні 18:22 301
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
Сьогодні 14:49 667
Український важковаговик здобув золото на Європейських іграх
Вчора 19:19 1225 1
Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві
Вчора 10:37 1472
Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком
Вчора 07:45 1972
Хижняк переміг словака і вийшов у фінал Європейських ігор
28.06.2019 23:12 953
Збірна України з легкої атлетики - чемпіон ІІ Європейських ігор
28.06.2019 20:53 2535
Українська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх
28.06.2019 20:39 852
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:48 Баскетбол Збірна України програла другий матч кваліфікації чемпіонату Європи 141
20:32 Єдиноборства Терлюга завоювала срібло на Європейських іграх 278
20:17 Футбол Бешикташ вступив в боротьбу за Коноплянку 340
20:07 Гімнастика Радівілов здобув другу бронзу Європейських іграх 361
19:48 Футбол Мілан хоче підписати Себальйоса 384
19:34 Гімнастика Варинська здобула бронзу на Європейських іграх у вправах на колоді 351
19:14 Баскетбол Ягупова: У нашій збірній ще багато проблем 724
19:03 Гімнастика 15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах 468
18:43 Футбол Зозуля - найдорожчий футболіст Альбасете 981
18:35 Блог Мілевський перервав гольову засуху за Динамо 754
18:22 Гімнастика Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах 301
18:06 Автоспорт Ферстаппен здобув перемогу на Гран-Прі Австрії 382
17:43 Гімнастика Радівілов здобув бронзу Європейських ігор 413
17:32 Блог Хижняк — Кавальяро. Відео бою 597
17:24 Футбол Михалик покинув Локомотив 925
17:10 Велоспорт Старікова здобула срібло на Європейських іграх 397
16:51 Баскетбол Збірна України поступилася Британії і вилетіла з Євробаскету-2019 745
16:27 Боротьба Беленюк: Я віддався на всі 100% 658
16:05 Бокс Я зробив все від мене залежне – Буценко 670
15:47 Футбол Маліновський топ-футболіст – директор Генка 670
15:27 Гімнастика Верняєв знову другий на Європейських іграх 506
15:09 Бокс Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор 796
14:49 Боротьба Беленюк виборов золото на Європейських іграх 667
14:36 Футбол Шахтар мінімально переміг ЦСКА 830
14:19 Бокс Буценко виборов срібло на Європейських іграх 665

Зозуля - найдорожчий футболіст Альбасете

Сьогодні 18:43 981 0
Українець подорожчав на кілька сотень тисяч євро
Зозуля - найдорожчий футболіст Альбасете

Український форвард Альбасете Роман Зозуля виріс у ціні за підсумками минулого сезону.

Про це повідомляє xsport.ua.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt Зозуля подорожчав на 200 тис євро.

Трансферна вартість Зозулі тепер становить 1 млн євро. Він зрівнявся з одноклубниками Жеремі Белою і Томеу Надалем.

За підсумками сезону 2018/19 Зозуля відзначився 11 разів у 37-ми поєдинках за Альбасете.

Нагадаємо, Зозуля не перейде в інший клуб Сегунди.

Раніше повідомлялося, що у Зозулі є пропозиції з Туреччини і Японії.

Джерело - xsport.ua.

#Зозуля, #Альбасете, #Transfermarkt
Коментарі ()