Українець подорожчав на кілька сотень тисяч євро

Український форвард Альбасете Роман Зозуля виріс у ціні за підсумками минулого сезону.

Про це повідомляє xsport.ua.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt Зозуля подорожчав на 200 тис євро.

Трансферна вартість Зозулі тепер становить 1 млн євро. Він зрівнявся з одноклубниками Жеремі Белою і Томеу Надалем.

За підсумками сезону 2018/19 Зозуля відзначився 11 разів у 37-ми поєдинках за Альбасете.

Нагадаємо, Зозуля не перейде в інший клуб Сегунди.

Раніше повідомлялося, що у Зозулі є пропозиції з Туреччини і Японії.

Джерело - xsport.ua.