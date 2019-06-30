Український форвард Альбасете Роман Зозуля виріс у ціні за підсумками минулого сезону.
Про це повідомляє xsport.ua.
За даними авторитетного порталу Transfermarkt Зозуля подорожчав на 200 тис євро.
Трансферна вартість Зозулі тепер становить 1 млн євро. Він зрівнявся з одноклубниками Жеремі Белою і Томеу Надалем.
За підсумками сезону 2018/19 Зозуля відзначився 11 разів у 37-ми поєдинках за Альбасете.
Нагадаємо, Зозуля не перейде в інший клуб Сегунди.
Раніше повідомлялося, що у Зозулі є пропозиції з Туреччини і Японії.
Джерело - xsport.ua.