29-річний форвард Альбасете Роман Зозуля має кілька варіантів продовження кар'єри.
Про це повідомляє sport.ua.
За інформацією джерела, українця звуть у Японію і Туреччину. Також у Романа була пропозиція від Дніпра-1 і Динамо.
Але Зозуля не хоче їхати з Іспанії і не проти залишитися в Альбасете, підписавши довгостроковий контракт.
Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Зозуля запросив у Альбасете занадто високу зарплату.
Наступного сезону Альбасете знову буде виступати в Сегунді.
Джерело - sport.ua.