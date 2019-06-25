Також у Романа був варіант з Дніпром-1 та Динамо

29-річний форвард Альбасете Роман Зозуля має кілька варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомляє sport.ua.

За інформацією джерела, українця звуть у Японію і Туреччину. Також у Романа була пропозиція від Дніпра-1 і Динамо.

Але Зозуля не хоче їхати з Іспанії і не проти залишитися в Альбасете, підписавши довгостроковий контракт.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Зозуля запросив у Альбасете занадто високу зарплату.

Наступного сезону Альбасете знову буде виступати в Сегунді.

Джерело - sport.ua.