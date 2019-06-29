Українець чекає на пропозиції з Ла-Ліги

Форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля не має наміру переходити в інший клуб з Сегунди. 29-річний українець відмовився від пропозицій клубів другого за силою дивізіону Іспанії.

Про це повідомляє sport.ua.

Зозуля може залишитися в Альбасете, але він поки не відповів на пропозицію свого клубу.

Раніше була інформація про те, що Роман запросив у Альбасете занадто високу зарплату і призупинив переговори з клубом.

Повідомляється, що Зозуля хоче продовжити виступати в Прімері, де ним цікавилися, але українець поки не отримував конкретних пропозицій.

Раніше повідомлялося, що у Зозулі є пропозиції з Туреччини і Японії.

Джерело - sport.ua.