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Мексика та Гаїті у півфіналі Золотого кубку

Сьогодні 10:34 522 0
Відбулися перші чвертьфінали Золотого кубку КОНКАКАФ-2019
Мексика та Гаїті у півфіналі Золотого кубку

Мексика та Гаїті стали першими півфіналістами Золотого кубку КОНКАКАФ-2019.

Збірна Канади у матчі проти Гаїті у першому таймі змогла забити два голи у ворота суперників. Проте не змогли втримати перевагу у другій половині гри, де пропустила три м’ячі у свої ворота.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу

Гаїті – Канада  3:2

Голи: 0:1 – 18 Девід, 0:2 – 28 Кавалліні, 1:2 – 50 Назон, 2:2 – 70 Базіль, 3:2 – 76 Гер'є

В свою чергу у чвертьфіналі між Мексикою та Коста-Рікою переможця визначили у серії післяматчевих пенальті, де більш влучними виявились мексиканці.

Мексика – Коста-Ріка 1:1 (по пен. 5:4)

Голи: 1:0 – 44, 1:1 - 52 Руїс (пен)

Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.

У другому півфіналі зустрінуться збірні Бразилія та Аргентина.

Джерело - Чемпіон.

#Мексика, #Гаїті, #Канада
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