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Бразилія по пенальті переграла Парагвай

Сьогодні 08:10 477 0
Збірна Бразилії здобула важку перемогу на Копа Америка
Бразилія по пенальті переграла Парагвай

Збірна Бразилії стала першим півфіналістом на домашньому Копа Америка.

У першому матчі чвертьфіналу збірна Бразилії переграла Парагвай у серії післяматчевих пенальті. Вирішальний одинадцятиметровий у складі Парагваю не забив екс-динамівець Дерліс Гонсалес.

Копа Америки

1/4  фіналу

Бразилія – Парагвай 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:3 

Пенальті забили: Вілліан, Маркіньос, Коутіньйо, Габіел Жезус – Альмірон, Вальдес, Рохас

Пенальті не забили: Фірміно – Гомес, Дерліс Гонсалес.

Суперником Бразилії буде переможець пари Венесуела – Аргентина.

Нагадаємо, Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Раніше, визначилися всі учасники плей-оф на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.

#Бразилія, #Парагвай, #Копа Америка
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