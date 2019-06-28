Збірна Бразилії стала першим півфіналістом на домашньому Копа Америка.
У першому матчі чвертьфіналу збірна Бразилії переграла Парагвай у серії післяматчевих пенальті. Вирішальний одинадцятиметровий у складі Парагваю не забив екс-динамівець Дерліс Гонсалес.
Копа Америки
1/4 фіналу
Бразилія – Парагвай 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:3
Пенальті забили: Вілліан, Маркіньос, Коутіньйо, Габіел Жезус – Альмірон, Вальдес, Рохас
Пенальті не забили: Фірміно – Гомес, Дерліс Гонсалес.
Суперником Бразилії буде переможець пари Венесуела – Аргентина.
Нагадаємо, Аргентина здобула путівку до плей-оф.
Раніше, визначилися всі учасники плей-оф на Копа Америка.
Джерело - Чемпіон.