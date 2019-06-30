Визначилися усі півфіналісти Копа Америки

В останньому чвертьфіналі Копа Америки зустрічалися збірні Уругваю та Перу.

Уругвай із перших хвилин захопив ініціативу у зустрічі. Кавані із Суаресом протягом двох таймів змогли забити три м’ячі, однак всі голи були відмінені після перегляду VAR. У підсумку основний час завершився із рахунком 0:0.

У серії післяматчевих єдиний промах допустив Луїс Суарес, який бив самий перший. Надалі гравці обох команд били влучно.

В півфіналі Перу зустрінеться із Чилі.

Копа Америки

1/4

29 червня

Уругвай – Перу 0:0 (0:0, 0:0)

Пенальті: 4:5

Нагадаємо, у другому півфіналі зустрінуться збірні Бразилія та Аргентина.

Джерело - Чемпіон.