В останньому чвертьфіналі Копа Америки зустрічалися збірні Уругваю та Перу.
Уругвай із перших хвилин захопив ініціативу у зустрічі. Кавані із Суаресом протягом двох таймів змогли забити три м’ячі, однак всі голи були відмінені після перегляду VAR. У підсумку основний час завершився із рахунком 0:0.
У серії післяматчевих єдиний промах допустив Луїс Суарес, який бив самий перший. Надалі гравці обох команд били влучно.
В півфіналі Перу зустрінеться із Чилі.
Копа Америки
1/4
29 червня
Уругвай – Перу 0:0 (0:0, 0:0)
Пенальті: 4:5
Нагадаємо, у другому півфіналі зустрінуться збірні Бразилія та Аргентина.
Джерело - Чемпіон.