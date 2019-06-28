Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки

У чвертьфіналі Копа Америки Аргентина зустрічалася з Венесуелою.
Збірній Аргентини вдалося забити швидкий м’яч: з передачі Агуеро Мартінес елегантно п’яткою переправив м’яч у сітку воріт Венесуели. А на 74-ій хвилині матчу Ло Чельсо, який за шість хвилин вийшов до цього на заміну, вдало зіграв на добиванні після помилки голкіпера суперника.
У півфіналі суперником Аргентини буде Бразилія.
Копа Америки. Чвертьфінал
Аргентина - Парагвай 2:0
Голи: 1:0 - 10 Мартінес, 2:0 - 74 Ло Чельсо
Нагадаємо, що перший півфіналістом турніру стала Бразилія.
Раніше Мессі назвав основну проблему на Копа Америки.
Джерело - Чемпіон.