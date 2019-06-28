Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки

Цього разу аргентинці впевненіше грали

У чвертьфіналі Копа Америки Аргентина зустрічалася з Венесуелою.

Збірній Аргентини вдалося забити швидкий м’яч: з передачі Агуеро Мартінес елегантно п’яткою переправив м’яч у сітку воріт Венесуели. А на 74-ій хвилині матчу Ло Чельсо, який за шість хвилин вийшов до цього на заміну, вдало зіграв на добиванні після помилки голкіпера суперника.

У півфіналі суперником Аргентини буде Бразилія.

Копа Америки. Чвертьфінал

Аргентина - Парагвай 2:0

Голи: 1:0 - 10 Мартінес, 2:0 - 74 Ло Чельсо

Нагадаємо, що перший півфіналістом турніру стала Бразилія.

Раніше Мессі назвав основну проблему на Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.