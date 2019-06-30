У матчі проти Перу збірна Уругвай не заслуговувала на поразку.
Про це розповів нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес.
"Уругвай програв по пенальті. Це несправедливо, ми грали краще, і у нас було багато моментів, які залишилися не реалізованими.
Я звик мати справу з важкими ситуаціями. Зі мною такого не вперше, але потрібно підняти голову і йти далі. У цей важкий момент мене підтримали партнери", – розповів Луїс Суарес.
Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.
У другому півфіналі зустрінуться збірні Бразилія та Аргентина.
Джерело - isport.ua.