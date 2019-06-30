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Суарес назвав поразку від Перу несправедливою

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Суарес прокоментував поразку від Перу
Суарес назвав поразку від Перу несправедливою

У матчі проти Перу збірна Уругвай не заслуговувала на поразку.

Про це розповів нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес.

"Уругвай програв по пенальті. Це несправедливо, ми грали краще, і у нас було багато моментів, які залишилися не реалізованими.

Я звик мати справу з важкими ситуаціями. Зі мною такого не вперше, але потрібно підняти голову і йти далі. У цей важкий момент мене підтримали партнери", – розповів Луїс Суарес.

Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.

У другому півфіналі зустрінуться збірні Бразилія та Аргентина.

Джерело - isport.ua.

#Суарес, #Уругвай, #Копа Америка
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