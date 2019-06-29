Гравець адаптується до нового тренера

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон адаптується до нового наставника Шахтаря

Про це він розповів прес-службі клубу.

"Новий наставник, тренерський штаб, тактика - багато чого змінилося. Вважаю, ми добре розпочали підготовку, провели відмінний дебютний матч і хочемо продовжувати цей шлях, щоб бути готовими до сезону. Всі наші заняття проходять у високому темпі, ми намагаємося якомога швидше переймати тренерські ідеї Луїша Каштру, адаптуватися до іншої схеми гри", - повідомив гравець.

Актуально: Шахтар розгромив Лудогорець в контрольному матчі

"Як показав перший спаринг, поки непогано виходить. Ми раді, що взяли гору над Лудогорцем, тому заряджені перемагати в кожному поєдинку. Тепер хочемо показати хорошу гру в матчі з ЦСКА", - додав гравець.

Нагадаємо, Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.