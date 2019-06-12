У чемпіона України з’явився новий головний тренер

Португальський спеціаліст Луїш Каштру призначений новим головним тренером донецького Шахтаря.

Про це повідомляє прес-служба українського клубу.

Луїш Каштру підписав із "гірниками" контракт на два роки. Інші деталі угоди із 57-річним спеціалістом не повідомляються.

Луїш Каштро до цього очолював португальську Віторію. Раніше 57-річний спеціаліст працював у системі Порту – із 2006 по 2016 рік. Зокрема він змінив Фонсеку під час сезону у 2014 році.

У минулому сезоні він із своїм клубом зайняв у чемпіонаті Португалії 5-те місце та пробився у Лігу Європи.

Нагадаємо, екс-тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека очолив Рому.

Джерело - Чемпіон.