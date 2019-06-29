Українець проведе наступний сезон у чемпіонаті Португалії

Португальський клуб Віторія Гімарайнш оголосила про те, що клуб взяв в оренду гравця Шахтаря Валерія Бондаренко.

Про це повідомляєтсья на офіційному сайті клубу.

Термін оренди розрахований на один рік.

25-річний річний захисник, права на якого належать Шахтарю, вже прибув до Португалії і підписав контракт з Віторією.

Перехід Бондаренка у Віторію є частиною угоди по новому головному тренеру Шахтар Луішу Каштру, який перейшов у донецький клуб саме з Віторії.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Лудогорець у контрольному матчі.

Джерело - офіційний сайт Віторії Гімарайнш.